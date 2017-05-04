Стало известно, когда в Астане пройдет следующий раунд переговоров по Сирии

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Астана, 4 мая. Следующий раунд межсирийских переговоров в Астане пройдет в середине июля 2017 года. Об этом журналистам сообщил в четверг министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

«Также согласились провести предварительные консультации на экспертном уровне за две недели в Анкаре», — подчеркнул дипломат.

Как отметил Абдрахманов, в ближайшее время спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура объявит о подготовке к проведению нового раунда переговоров в Женеве.

Ранее стало известно о том, что участники встречи в столице Казахстана подписали меморандум, посвященный созданию зон безопасности на территории Сирийской Арабской Республики.