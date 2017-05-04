Асад победил: эксперт рассказал о значении зон деэскалации в Сирии

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В Астане подписали меморандум о создании зон деэскалации (или безопасности) в Сирии. Подписи под документом поставили представители стран-гарантов — России, Ирана и Турции. Что значит этот шаг для Дамаска и других участников конфликта? Разбиралось Федеральное агентство новостей.

Уже известно, что в текст меморандума были внесены поправки, а сам документ стал более компактным. Он предусматривает создание вдоль зон безопасности специальных районов. Они должны предотвратить инциденты и прямые боестолкновения между конфликтующими сторонами. Подготовка всех необходимых карт должна быть завершена к 22 мая. К участникам переговоров по этому вопросу присоединилась и делегация вооруженной оппозиции.

Правда, сама церемония подписания меморандума то и дело прерывалась выкриками из стана сирийской оппозиции. Некоторые оппозиционеры (два члена делегации) даже покинули зал переговоров.

«Система политической и вооруженной борьбы вокруг Сирии начинает видоизменяться. Зоны безопасности в той трактовке, которой удалось добиться России, — совсем не те зоны безопасности, которые хотел Эрдоган и еще при Обаме предлагали американцы. Это зоны разведения сторон: там наверняка вспыхнет междоусобная стрельба, закипит какой-то бульон, но будут предотвращены попытки столкновения внешних сил. Эти зоны безопасности фактически закрепляют за центральным режимом в Сирии определенное пространство внутри, оно бесспорно отдается Асаду. Это почти вся Сирия, где возможны экономически осмысленные действия. Фактически Асад при помощи России и в меньшей степени Ирана победил. Фактически это признание контроля Асада за ключевыми районами Сирии в политическом и экономическом плане», — комментирует специально для ФАН эксперт по Ближнему Востоку, профессор ВШЭ Дмитрий Евстафьев.

Ранее предложение России о создании зон деэскалации поддерживал и официальный Дамаск. Сирийское руководство до сих пор считает, что контролировать эти зоны должны только российские военные. При этом на участие сил Организации Объединенных Наций Дамаск давать согласие отказался.

«Это еще не конец и это еще даже не начало конца. Это подход к новой архитектуре безопасности в Сирии, причем на наиболее бесспорных участках. Это дает Асаду возможность консолидировать те анклавы, которые остались внутри контролируемой им территории. Эти новые механизмы безопасности гарантированы ключевыми внешними участниками. Но не всеми. Еще недавно все эти соглашения о прекращении огня гарантировались не очень понятно кем. Но за последние полгода знаковых людей перестреляли. И если раньше цель переговоров и разговоров сводилась к отделению «чистых» от «нечистых» с точки зрения внутренней оппозиции, теперь отделят «чистых» от «нечистых» и с точки зрения внешних спонсорских процессов. Те, кто будет продолжать мутить воду в зонах безопасности, сразу переходят на темную сторону силы. Если американцы попытаются своих контрагентов в очередной раз отмазать, или саудовцы, или катарцы, то они будут выглядеть крайне невнятно с точки зрения заключенных соглашений», — продолжает эксперт ФАН.

В итоге четыре зоны снижения напряженности расположатся в провинции Идлиб, городе Хомс, Восточной Гуте и на территории южной части Сирии. Накануне об этой возможности беседовали в Сочи президенты России и Турции.

«Но это все ставит и серьезные вопросы к Асаду. В тактической перспективе его положение усилилось: угрозы режиму нет, армия все больше и больше соответствует той конфигурации территории, которую она удерживает. Сравните просто события в Пальмире в ноябре и события в Хаме в марте-апреле. Разительная разница. В долгосрочной перспективе он встает перед двумя очень неприятными для себя обстоятельствами. Во-первых, нужно четко признать, что он будет контролировать самую ценную часть Сирии, но не всю, а во-вторых, продолжать двигаться дальше по пути диалога и по пути самолегализации в международных процессах. Он должен меняться, идти на определенного рода компромиссы с теми же умеренными силами, людьми из окружения отца, с которыми он когда-то поссорился», — добавляет Евстафьев.

Считается, что создание зон безопасности должно привести к дальнейшему укреплению режима прекращения огня. Зоны деэскалации в Сирии будут предусматривать отсутствие там полетов авиации.