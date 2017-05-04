Родственники жертв ИГИЛ обвинили Google, Facebook и Twitter в поддержке террористов

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Сан-Диего, 4 мая. Родственники жертв террористического акта, совершенного сторонниками ИГИЛ* (запрещена в РФ) в калифорнийском Сан-Бернардино, обратились в суд с иском против Twitter, Google и Facebook. Иск был подан в окружном суде Сан-Диего членами семей погибших во время теракта пациентов реабилитационной клиники в Сан-Бернардино.

Как утверждают истцы, «без Twitter, Facebook и Google с YouTube никогда бы не произошло взрывного роста количества сторонников ИГИЛ по всему миру, очевидного в последние годы». Согласно заявлению, гиганты цифровых технологий, несмотря на то, что знали, какого рода информация распространяется в созданных ими социальных сетях, не предпринимали действий, необходимых для того, чтобы защитить людей — таким образом, иск «выставляет компании виновными в поддержке международного терроризма», сообщает NPR.

Ранее подобные иски в адрес интернет-компаний в США разваливались в суде, поскольку американские соцсети не несут ответственности за распространяемый в них контент.

* Организация запрещена на территории РФ.