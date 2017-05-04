Двенадцать шагов вперед: какое вооружение создается в России с прицелом на будущее

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Российские ученые и инженеры завершили 12 из 75 проектов по созданию ключевых элементов вооружения, военной и специальной техники нового поколения, следует из опубликованных правительством результатов выполнения «майских указов» президента. Корреспондент Федерального агентства новостей узнал у военного эксперта Центра стратегической конъюнктуры Владимира Неелова, какие из завершенных проектов могут попасть в вооруженные силы РФ в ближайшее время.

«Проекты направлены на создание ключевых элементов вооружения, военной и специальной техники нового поколения, которые станут основой отечественной системы вооружения на рубеже 2025–2030 годов. В рамках реализуемых проектов получено 69 результатов интеллектуальной деятельности», — значится в опубликованном документе.

Отмечается, что все завершенные проекты уже одобрены Фондом перспективных исследований. Но так как разработки находятся под грифом «секретно», нам остается только размышлять над тем, какие именно проекты получили развитие и какие еще только будут разрабатываться.

«Насколько я помню, Фонд перспективных исследований был создан в 2012 году по инициативе Дмитрия Рогозина. Это аналог американского агентства Darpa, и его задачей является нащупывание прорывных технологий, которые можно было бы применить, прежде всего, в военной сфере, но и с прицелом на гражданскую отрасль. У сотрудников фонда был ряд направлений деятельности, причем их спектр достаточно широк — робототехника, работы по созданию нейронных сетей, исследования в области программирования и ракетное вооружение (гиперзвук)», — поясняет эксперт.

По мнению Владимира Неелова, один из проектов может касаться создания экзоскелета — устройства, которое помогает обеспечивать усиление пехоты. Военный каркас повторяет биомеханику человека для пропорционального увеличения усилий при движениях, что дает возможность носить больше полезного груза и использовать новые виды вооружений.

«Помню, что была масштабная программа, касающаяся индивидуальных средств защиты личного состава — бронежилеты, шлемы и другое. Все это может размещаться на экзоскелете, значительно усиливая пехотинца. При этом активно используются передовые технологии в области биоинженерии и материаловедения. Недавно также состоялась презентация робота FEDOR, который даже демонстрировал стрельбу с двух рук. Я не могу утверждать, имеет ли к этой разработке Фонд перспективных исследований, но вообще по тематике очень похоже», — продолжает Неелов.

Еще одним примером завершенного проекта могут служить роботизированные средства разминирования, боевые роботы серии «Уран», а также беспилотные летательные аппараты.

«Самые интересные разработки ведутся в плане развития управления таких устройств и повышения автономности их работы. Активно ведется работа по повышению живучести роботов в сложных погодных условиях и в опасных средах», — говорит военный аналитик.

Существует огромная потребность в повышении уровня медицинской подготовки рядового состава, который бы смог оказать квалифицированную медицинскую помощь своим боевым товарищам прямо на поле боя.

«Были достижения в разработке комплекса «Ратник». Он предусматривал в себе наличие систем, которые в случае ранения бойца могли бы самостоятельно остановить кровотечение и вколоть ему обезболивающее. Да, пока это все находится на грани медицины и фантастики, но это и есть будущее», — сообщает Неелов.

Нельзя забывать и о разработках вооружения. Так, в конце октября в России был успешно испытан гиперзвуковой боевой блок для межконтинентальных баллистических ракет, в том числе для перспективного комплекса «Сармат». Предполагается, что такой носитель способен маневрировать и развивать скорость около 7000 км/ч.

«Здесь совершенно новые принципы, они выполнены по аналогии с американской программой глобального неядерного удара. В таком направлении двигаются исследования, ведь в условиях массового развития американских систем ПРО — это главная задача. Американцы же с нами по этому направлению не работают и не договариваются, потому то нам и нужно против их щита выковать новый меч. И этим мечом как раз может стать гиперзвук», — заключает военный эксперт.

Напомним, «майские указы» 2012 года стали первыми документами, которые Владимир Путин подписал сразу после вступления на пост главы государства. В их числе — документы об экономической и социальной политике, здравоохранении, образовании и науке, об обеспечении граждан доступным жильем и повышении качества услуг ЖКХ. Также были подписаны указы о совершенствовании государственного правления, обеспечении межнационального согласия, развитии Вооруженных сил и модернизации ОПК.