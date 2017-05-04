Лавров отпустил хоккейную шутку о журналистах Финляндии и России

В закладки

Скопировать



Хельсинки, 4 мая. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пошутил о победе финских журналистов на его совместной пресс-конференции с главой МИД Финляндии Тимо Сойни.

Лавров заметил, что сотрудники СМИ Суоми задали гораздо больше вопросов, чем их российские коллеги. «Судя по тому, что вопрос был объявлен как последний, исхожу из того, что Финляндия победила со счетом 2:1», – пошутил министр.

Напомним, 5 мая в Париже и Кельне стартует мировое первенство по хоккею. В чемпионате примут участие сборные РФ и Финляндии.