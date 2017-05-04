Страны — гаранты перемирия в Сирии подписали меморандум о создании зон безопасности

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Астана, 4 мая. Меморандум о четырех зонах безопасности в Сирии был подписан участниками астанинских переговоров по урегулированию в Сирии. Как стало известно, представители сирийской оппозиции прервали церемонию. Таким образом, Россия, Иран и Турция выступили гарантами мирного процесса.

Ранее представитель МИД Казахстана сообщал, что участники переговоров приняли меморандум. Позже представители стран-гарантов — РФ, Ирана и Турции — поставили подписи под документом.

Во время церемонии ряд оппозиционеров покинули зал переговоров, при этом большая часть оппозиции осталась в зале, передает Reuters.

В минувшую среду в Астане стартовал четвертый раунд переговоров по сирийскому урегулированию, в которых участвуют представители стран-гарантов — России, ООН, Ирана, Турции, правительства сирийского президента и оппозиции Сирии.