«Черемуховое похолодание» принесет в Москву заморозки и мокрый снег

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Москва, 4 мая. В ближайшие выходные москвичей ожидает так называемое «черемуховое похолодание», которое может принести с собой холод, высокую влажность и осадки, вплоть до мокрого снега. Как отмечает российский «Гидрометцентр», в субботу в Москву придет холодный фронт, который принесет с собой различные погодные неприятности.

Впрочем, дневная температура может быть даже приятной — в результате кратковременного всплеска тепла температура может местами повыситься до 18–19º, однако после, к утру воскресенья, произойдет значительное похолодание — в области температура может понизиться до -1º. При этом скорость ветра местами может достигать 12–17 метров в секунду.

После холодных выходных в столице наступит прохладный День Победы — в праздники погода также не побалует москвичей, воздух днем прогреется лишь до 8º тепла, а ночью температура может падать до -2º.