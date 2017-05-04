Пальмира: десять боевиков ИГ уничтожены на северо-востоке провинции Хомс

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Пальмира, 4 мая. Правительственные войска добились успеха на северо-востоке от Пальмиры, но «Исламское государство»* активизировалось на другом участке фронта.

Сирийская армия и отряды ополчения полностью освободили от игиловцев горную гряду Аль-Шумария, после чего элитный «5-й Легион» выбил джихадистов из населенных пунктов Аль-Махшам, Аль-Халилия и Аль-Тадмурия. Во время столкновения уничтожено 10 боевиков.

На востоке провинции Хомс боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) перешли в наступление. Исламисты атаковали на участке, находящемся между перекрестком Пальмира и развязкой Талила. Несколько блокпостов САА перешли игиловцам. Террористы захватили ракеты для ПТРК и подбили сирийский танк.

* Организация запрещена на территории РФ.