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Общество
Лидер «Зверей» отсудил у кинокомпаний миллион рублей за «Южную ночь»

Лидер «Зверей» отсудил у кинокомпаний миллион рублей за «Южную ночь»

15:28  4 Мая 2017
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Лидер «Зверей» отсудил у кинокомпаний миллион рублей за «Южную ночь»

Москва, 4 мая. Лидер группы «Звери» Роман Билык (известный как Рома Зверь) отсудил у кинокомпаний «Централ Партнершип» и «Лунапарк» миллион рублей за незаконное использование его песни «Южная ночь» в трейлере комедии «Выпускной» режиссера Всеволода Бродского.

Решение принял Апелляционный суд Москвы. При этом претензии музыканта были удовлетворены частично. Сам Зверь требовал компенсации в размере полутора миллиона рублей. 

С кинокомпаниями Билык судился с декабря 2015 года. Артист утверждал, что в рекламе «Выпускного» песня «Южная ночь» появилась без его разрешения.

Ярослава Замысловатова
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