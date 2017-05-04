ДНР: украинские силовики активизировали воздушную разведку в Донбассе

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Донецк, 4 мая. Украинские силовики активизировали использование беспилотных летательных аппаратов для корректировки артиллерийского огня по территории Донецкой народной республики. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

«Нашей разведкой зафиксирована работа четырех беспилотных летательных аппаратов на Донецком направлении, с помощью которых ВСУ осуществляли корректировку артиллерийского и минометного огня», – отметил он.

Он также добавил, что за минувшие сутки в ДНР возросла интенсивность обстрелов со стороны украинских силовиков. В ходе обстрелов ВСУ применяли реактивные системы залпового огня «Град», тяжелую ствольную артиллерию, а также танки и минометы.

Ранее генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер заявил, что ключевым фактором в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе является соблюдение минских соглашений. Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Украины Петр Порошенко пытается «умертвить» минские соглашения, передает URA.RU.