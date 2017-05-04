Блогер рассказал о проблемах русских туристов в Турции

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Киев, 4 мая. Украинский блогер под ником Asket пожаловался, что россиян, приехавших на отдых в Турцию, в отелях подвергаются унижениям со стороны отдыхающих из Украины, Грузии, Молдавии. Блогер утверждает, что с россиянами просто отказываются общаться.

Блогер поделился впечатлениями от отдыха, когда на пляже семья из России разыскивала соотечественников, потому что некоторые отдыхающие просто отказывались с ними беседовать.

«... к одним из Молдавии подходим познакомиться, а они спрашивают — вы россияне? — и спинами к нам поворачиваются. А вон этих ребят украинцы и грузины вообще чуть ли не матом послали, представляете?!» — цитирует блогер российскую туристку.

В Ассоциации туроператоров России заявили, что с подобными претензиями к ним пока никто не обращался, сообщает «Ридус».

«Но на то, что с россиянами кто-то отказывался общаться, никто не жаловался», — рассказала исполнительный директор ассоциации Майя Ломидзе, подчеркнув, что обычно россияне не жалеют времени и сил на жалобы о плохом обслуживании.

Ранее в выпуски новостей просочились сообщения о том, что в разгар кризиса на Украине, в 2014 году, российские и украинские туристы подрались в одном из отелей Турции. Очевидцы уверяли, что украинцы были нетрезвы и обзывали россиян «москалями» и «кацапами», не реагировали на замечания.