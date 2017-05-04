Провокация против Дамаска: в Идлибе прошли новые постановочные съемки применения химоружия

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Дамаск, 4 мая. Катарский телеканал «Аль-Джазира» на днях провел постановочные съемки новой химической атаки, которую якобы осуществили власти Сирии против мирного населения в трех населенных пунктах провинции Идлиб. Об этом сообщил военно-дипломатический источник.

«Результативность телевизионного спектакля «Белых касок» с постановкой якобы химической атаки зарином сирийских властей в Хан-Шейхуне вдохновила террористов на продолжение постановочных съемок «телесериала», — пояснил он РИА Новости.

По словам собеседника агентства, заказчик съемок находится в Европе.

Напомним, что ранее европейские страны и США обвинили власти Сирии в применении химоружия в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб). Это стало поводом для ракетной атаки США на военную базу Сирии. Однако ни одного доказательства причастности Дамаска к этому инциденту не предоставлено не было.