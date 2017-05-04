Развратившего двух девочек педофила из Новосибирска будут судить в Подмосковье

В закладки

Скопировать

Москва, 4 мая. Житель Новосибирска, развращавший несовершеннолетних девочек, предстанет перед судом в подмосковном Красногорске.

Следователи завершили расследование дела, возбужденного в отношении 50-летнего жителя Новосибирска, обвиняемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних и развратных действиях.

Как сообщает РИАМО со ссылкой на данные регионального управления Следственного комитета РФ, согласно материалам уголовного дела, мужчина неоднократно развращал девочек в период с 2013 по 2014 год. На тот момент двум пострадавшим было по 12 и 14 лет. Преступления были совершены как в Москве, так и в Подмосковье и даже на территории Королевства Таиланд.

Как только стало известно о возбуждении дела, преступник сбежал. Поймать его удалось только в 2017 году в Нидерландах, откуда его доставили в Россию.

В СК РФ отметили, что свою вину подозреваемый не признал. Однако следователи собрали достаточную доказательную базу. Вскоре мужчина предстанет перед судом.