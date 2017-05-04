Российские ученые выяснили принцип работы сарафанного радио

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Санкт-Петербург, 4 мая. Российские ученые из университета ИТМО раскрыли механизм работы сарафанного радио. Им помогла созданная специально для этой цели компьютерная программа, способная просчитать пути распространения, масштабы и скорость передачи информации, запущенной в социальную сеть или переданную по телефону.

Исследованию петербургских математиков посвящена публикация в голландском научном издании Journal of Computational Science. Авторы работы считают, что их выводы могут найти применение во многих сферах. К примеру, выведенная формула позволит понять, как распространяются смертельно опасные вирусы.