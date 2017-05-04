Путин поинтересовался у Собянина, где потанцевать в Москве

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Москва, 4 мая. Президент России Владимир Путин с юмором ответил на жалобу лидера ЛДПР Владимира Жириновского, которому не хватило площадок для танцев в Москве.

Жириновский выступал на совместном заседании Госсовета и комиссии при президенте по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны. Глава партии отметил, что у молодежи и пожилых жителей Москвы могут возникнуть проблемы с досугом и поиском танцевальных площадок. Президент РФ после этого обратился к мэру столицы Сергею Собянину.

«Сергей Семенович, как ситуация, куда пойдем на танцы?» — спросил Путин.

Собянин в ответ заверил, что танцплощадки можно найти в каждом московском парке. Также мэр пообещал прислать Жириновскому сотню приглашений, чтобы у него был выбор.

Ранее Путин заявил, что при реализации «майских указов» за последние годы удалось придать новую динамику позитивным изменениям. По его словам, такие изменения затронули жилищно-коммунальное хозяйство, культуру, образование и здравоохранение.