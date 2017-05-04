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Экономика
Ткачев поддержал планы Турции по снятию ограничений на поставки пшеницы из РФ

Ткачев поддержал планы Турции по снятию ограничений на поставки пшеницы из РФ

15:29  4 Мая 2017
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Ткачев поддержал планы Турции по снятию ограничений на поставки пшеницы из РФ

Москва, 4 мая. РФ приветствует решение турецкой стороны о снятии ограничений на поставки российской сельхозпродукции. Об этом журналистам заявил министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев.

Как передает RT, Анкара является одним из важнейших торговых партнеров Москвы.

«Это позволит укрепить торговые отношения между нашими странами», — подчеркнул Ткачев.

Напомним, ранее министр экономики Турции Нихат Зейбекчи рассказал о плане, который посвящен возобновлению беспошлинного ввоза российской пшеницы.

Алексей Громов
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