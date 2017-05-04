ДНР не знает о судьбе детей-сирот, которых вывезли власти Украины

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Донецк, 4 мая. Летом 2014 года после начала активных боевых действий в Донбассе украинские власти вывезли за пределы Донбасса около 1800 детей-сирот, о судьбе которых к настоящему моменту ничего неизвестно.

Как пояснила уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова, украинская сторона отказывается предоставлять ДНР информацию о местонахождении и состоянии здоровья незаконно вывезенных детей. Речь идет о 500 детей, местонахождение которых не установлено и даже не известно, живы ли они. Среди них есть и дети из макеевского интерната, имеющие положительный ВИЧ-статус.

Стоит отметить, что накануне трех тяжелобольных детей из ДНР и ЛНР доставили на лечение в Москву и Санкт-Петербург из Ростова-на-Дону спецбортом МЧС, передает «Вечерняя Москва».