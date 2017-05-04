Вброс фальшивок о «химатаке в Сирии» оплачен европейским спонсором провокации

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Дамаск, 4 мая. Заказчик и человек, который проплачивает постановочные съемки с якобы использованием химического оружия в Сирии, находятся в одной из европейских стран. Об этом сегодня сообщил военно-дипломатический источник.

По словам источника, в постановочные съемки, проходившие в Серакабе, Эрихе и Джиср-эр-Шугуре, которые расположены в сирийской провинции Идлиб, привлекли порядка трех десятков пожарных машин и карет скорой помощи. Кроме того, в них участвовали до 70 местных жителей с детьми, которых привезли из лагеря беженцев.

Источник также добавил, что для придания реалистичности съемки осуществлялись на мобильные телефоны с разных ракурсов, добавив, что по окончании съемок «актерам» выплатили гонорар в размере 1 тыс. сирийских фунтов и выдали продукты питания.