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Сирия, 4 мая. Курдские отряды отразили контратаку ИГ** в западных предместьях Ат-Табки. ВВС международной коалиции нанесли авиаудары по автобусной станции в Ракке, есть пострадавшие. Армия САР развивает наступление на позиции ИГ в районе между городами Хомс и Пальмира, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): теснит отряды ИГИЛ* в районе гор Аш-Шумария между Хомсом и Пальмирой; обстреляла позиции исламистских группировок в Восточной Гуте и в окрестностях города Даръа из арторудий и ракетных установок.

«Исламское государство» (ИГИЛ): подверглось ударам ВВС САР на восточной окраине Дейр эз-Зора; лишилось специалиста по минированию автомобилей к западу от Мосула; потеряло больше 50 террористов в боях с курдами в западных предместьях Ат-Табки.

Курды: отразили контратаку ИГ на поселение Ас-Сафсафа, продолжают столкновения с боевиками в районе соседнего населенного пункта.

Международная коалиция: нанесла авиаудар по автобусной станции города Ракка, ранив десятки гражданских лиц.

Провинция Дамаск

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) провели ракетный обстрел позиций исламистских формирований к югу от населенного пункта Аль-Нашабия, расположенного в Восточной Гуте к северо-востоку от Дамаска, сообщает правительственный источник. Данные о результатах атаки формируются. Напомним, на территории оазиса в последние дни почти беспрерывно идут междоусобные бои между отдельными формированиями вооруженной оппозиции. Однако в ходе вооруженной конфронтации исламистов страдает также и местное население. Так, сегодня утром в результате массированных перестрелок между группировками «Файлак Аль-Рахман» и «Джейш Аль-Ислам»***** в разных районах Восточной Гуты погибли в общей сложности пять гражданских лиц.

Оппозиционный источник утверждает, что на позициях САА в районе ферм Аль-Тиба в юго-западном пригороде Дамаска в результате взрыва мины погиб капитан сирийской армии. Никаких других подробностей происшествия источник не приводит. Данная информация нуждается в проверке.

Провинция Латакия

Согласно данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, правительственные ВВС провели боевой вылет в направлении горной цепи Аль-Акрад на севере провинции. Самолеты ВВС САР нанесли удары по объектам вооруженных оппозиционных формирований вдоль границы с провинцией Идлиб. Данных о результатах воздушной операции пока не поступало. В горной местности в северной части провинции дислоцируются отряды незаконных группировок, которые периодически предпринимают попытки прорыва правительственной обороны. В Идлибе концентрируются мощные силы вооруженной оппозиции, однако террористы намерены расширить свою зону влияния путем дальнейшего продвижения на запад республики. Тем не менее им пока не удается закрепиться в Латакии. Боевики занимают лишь отдельные районы в горах на севере провинции.

Провинция Хомс

Правительственные войска возобновили наступление в горной местности Аш-Шумария в районе между городами Пальмира и Хомс, передает портал Al Masdar News. Операцию против ИГИЛ в этом регионе возглавляют военнослужащие 5-го легиона и 18-ой танковой дивизии сирийской армии. Отмечается, что подразделения САА планомерно продвигаются на восток по направлению к району газовых скважин вблизи месторождения Аш-Шаир, где отряды «Исламского государства»* под натиском сирийских военных продолжают постепенно отступать. Накануне правительственным силам удалось продвинуться на девять километров вглубь оккупированных ИГ территорий. Кроме того, под контроль армии САР перешли населенные пункты Аль-Халилия, Аль-Махшам и Ат-Тадмурия.

Провинция Дейр эз-Зор

По информации местного источника DeieEzzor24, правительственная авиация нанесла несколько авиаударов по местам концентрации сил «Исламского государства» на окраинах районов Аль-Хувейка и Аль-Рашидия в восточных окрестностях города Дейр эз-Зор. Сведения об итогах бомбардировки пока только формируются. Напомним, сирийские войска и отряды ИГИЛ ведут жестокие бои за контроль над городом. Каждая из сторон занимает около половины территории Дейр эз-Зора. ВВС САР и ВКС РФ помогают армейским подразделениям вести наступательные действия в оккупированных боевиками районах. Однако ситуация в регионе серьезно осложняется тем, что в живой силе отряды террористической группировки превосходят базирующиеся под Дейр эз-Зором правительственные войска.

Провинция Даръа

Столкновения между армией САР и вооруженной оппозицией продолжаются на южной окраине города Даръа и на востоке от административного центра, сообщает правительственный источник. Артиллерийские дивизионы САА ведут огонь по опорным пунктам исламистов в районе Даръа Аль-Балад и недалеко от населенного пункта Каум Гарз, где базируются значительные резервы Сирийской свободной армии (ССА)** и «Тахрир аш-Шам», исламистской коалиции во главе с «Джебхат ан-Нусрой»***. Эти антиправительственные формирования в рамках второй фазы захватческой операции отбили у правительственных военнослужащих более 80% территорий района Аль-Маншия, а также ряд кварталов в других южных районах Даръа, в частности в Даръа Аль-Балад.

Провинция Ракка

По данным местного новостного канала в соцсети Twitter (@Raqqa.Sl), ВВС международной коалиции в очередной раз сбросили бомбы в городе Ракка, из-за чего пострадали гражданские лица. Удар пришелся по району автобусной станции. В результате сгорело несколько автобусов, десятки местных жителей получили ранения. Однако это только предварительные данные. Страны западной коалиции руководят антитеррористической операцией против ИГИЛ «Гнев Евфрата», в которой участвуют курдские силы. Коалиционная авиация почти ежедневно наносит удары в поддержку наступления курдов. За время этой кампании в результате воздушных бомбардировок погибли сотни жителей провинции.

Отряды ИГИЛ совершили нападение на захваченные Сирийской демократической армией (SDF)**** населенные пункты Ас-Сафсафа и Сахил Аль-Хашаб. В результате длительных кровопролитных столкновений курдам все же удалось сохранить за собой первое поселение, в том время как бои за контроль над вторым поселком продолжаются до сих пор. Силы «Исламского государства», потерявшие Ат-Табку уже второй день подряд пытаются вести контрнаступление в восточных предместьях города. Однако, по данным ANF News, в боях в этом районе были ликвидированы 53 террориста ИГ. Отряды демократических сил также понесли потери в численном составе: боевиками были убиты трое бойцов SDF, еще четверо получили ранения.

Ирак

Портал Iraqi News сообщает о гибели Абу Юсефа Аль-Халаби, одного из главных специалистов «Исламского государства» по минированию автомобилей. Инцидент произошел в районе города Талль-Афар к западу от Мосула. Он и три его помощника погибли в результате взрыва неожиданно сработавшего устройства, которое как раз было недавно заложено ими в одном из военных пикапов. Террористы часто используют «шахид-мобили» для атак правительственных блокпостов.

* Организация запрещена на территории РФ.