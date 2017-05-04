В Сирии создадут безопасные районы у границ четырех зон деэскалации

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Астана, 4 мая. Меморандум о создании в Сирии четырех зон деэскалации включает также положение о безопасных районах вдоль обозначенной территории, говорится в проекте соответствующего документа.

Страны-гаранты по Сирии, которыми являются Россия, Иран и Турция подготовят к 22 мая карты безопасности в Сирии, которые будут проходить вдоль четырех зон деэскалации. «Вдоль границ районов деэскалации предусматривается создание безопасных районов для предотвращения инцидентов и прямых боестолкновений между конфликтующими сторонами», — говорится в документе, поступившем в РИА Новости. Отметим, что текст меморандума уже согласован странами-гарантами, предложение российской стороны поддерживают власти Дамаска.​