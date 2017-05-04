Сколько русскому паспорт ждать: Жириновский пожаловался Путину на бумажную волокиту

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Москва, 4 мая. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на бюрократическую волокиту, с которой сталкиваются русские иностранцы при получении паспорта гражданина РФ.

Это обстоятельство он назвал возмутительным, изъявив желание увидеть «отрицательную статистику» по услугам. Проблему очередей, по его мнению, упразднение системы ФМС не решило. Возможно, как считает лидер ЛДПР, от оказания некоторых госуслуг следует отказаться, изучив, чем именно недовольны граждане.

«Мы разрешили делить жилье на доли. Зачем мы это сделали?» – поинтересовался Жириновский, вспомнив о проблеме «резиновых домов» и регистрации.

Свое недовольство политик высказал, выступая на заседании Госсовета и комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития РФ, уточняет агентство «Экономика сегодня».

