Алеппо: «Хезболла» и САА столкнулись с сопротивлением «Ан-Нусры» на юге провинции

В закладки

Скопировать

Алеппо, 4 мая. «Джебхат ан-Нусра» оказывает серьезное сопротивление правительственным войскам и отрядам ливанской «Хезболлы».

На юге провинции Алеппо началась наступательная операция сирийской армии и отрядов «Хезболлы», союзники применяют ствольную и реактивную артиллерию. Проправительственные силы начали штурм населенных пунктов Халса и Аль-Караси, захваченных боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России). В столкновениях уничтожено 15 джихадистов.

На другом участке фронта исламисты обнаружили группу сирийских силовиков и обстреляли их из СПГ-9. Информационные агентства радикалов сообщают, что при обстреле была уничтожена огневая точка САА.