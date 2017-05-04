Ученые нашли ген, заставляющий человека материться

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Сан-Франциско, 4 мая. Ученые из университета Сан-Франциско обнаружили генетические мутации, которые провоцируют развитие у человека синдрома Туретта. Данное заболевание нервной системы проявляется в совершении однообразных движений и непроизвольном выкрикивании ругательств.

Выяснилось, что в развитии синдрома Туретта «виноваты» четыре участка ДНК — WWC1, CELSR3, NIPBL и FN1, которые связаны с ростом эмбриона и развитием памяти в сознательном возрасте. На сегодняшний день синдром Туретта почти не изучен, а у медиков нет лекарств для его лечения. Авторы исследования надеются, что сделанное ими открытие поможет изучить это расстройство более детально, пишет MedicalExpress.