Дамаск: САА несет серьезные потери в районе Аль-Кабун

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Дамаск, 4 мая. Правительственные войска встретились с отчаянным сопротивлением террористов на окраине столицы САР.

Сирийские военные пытаются разрезать котел, в который попали боевики, на две части, чтобы окончательно завершить разгром боевиков в Аль-Кабуне. Командование обещало уже до конца недели полностью освободить данные территории. Однако именно здесь войска несут самые большие потери.

Джихадистам удалось уничтожить склад боеприпасов ВС САР и взорвать танк. Артиллерийская и снайперская позиции САА уничтожены выстрелами из РПГ-9. Несмотря на потери, 4-я механизированная дивизия и 105-я бригада Республиканской гвардии захватили еще 10 объектов и продвинулись вглубь Аль-Кабуна.