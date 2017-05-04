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Сотрудники Росгвардии изъяли в жилом доме Павловска подозрительные боеприпасы

Сотрудники Росгвардии изъяли в жилом доме Павловска подозрительные боеприпасы

14:51  4 Мая 2017  /обновлено: 14:53  04 Мая 2017
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Сотрудники Росгвардии изъяли в жилом доме Павловска подозрительные боеприпасы

Санкт-Петербург, 4 мая. Сотрудники Росгвардии изъяли подозрительные боеприпасы из квартиры в одном из домов на Гуммолосаровской улице в Павловске, сообщил Алексей Данке, руководитель пресс-службы управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники Росгвардии изъяли подозрительные боеприпасы из квартиры в одном из домов в Павловске около 12.30 по московскому времени. В пресс-службе ведомства подтвердили эту информацию. Однако представители Росгвардии подчеркнули, что на данный момент неизвестно, являются ли эти боеприпасы взрывоопасными или холостыми. Боеприпасы отправлены на исследование.

Сотрудники Росгвардии изъяли в жилом доме Павловска подозрительные боеприпасы

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Катерина Тимошенская
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