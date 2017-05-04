Появилось видео взрыва на химпредприятии под Мадридом

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Мадрид, 4 мая. Не менее 15 человек получили травмы в результате мощного взрыва и последовавшего за ним пожара в здании химической компании недалеко от столицы Испании.

Как сообщает El Mundo Al Segundo‏, предприятие Requimsa находится в промышленной зоне муниципалитета Арганда-дель-Рей (автономное сообщество Мадрид).

Согласно последним данным, пострадали 15 человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.

В настоящее время о погибших не сообщается. После взрыва возник сильный пожар. Огромный столб черного дыма виден за много километров от эпицентра пожара.

#ÚLTIMOSEGUNDO: 15 heridos, 3 gravemente, tras una explosión en una planta industrial en #ArgandaDelRey, #España. Desalojan alrededores. pic.twitter.com/q4yhiltY9V — El Mundo Al Segundo (@MundoAlSegundo) May 4, 2017