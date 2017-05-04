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Происшествия
Появилось видео взрыва на химпредприятии под Мадридом

Появилось видео взрыва на химпредприятии под Мадридом

14:47  4 Мая 2017
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Появилось видео взрыва на химпредприятии под Мадридом

Мадрид, 4 мая. Не менее 15 человек получили травмы в результате мощного взрыва и последовавшего за ним пожара в здании химической компании недалеко от столицы Испании.

Как сообщает El Mundo Al Segundo‏, предприятие Requimsa находится в промышленной зоне муниципалитета Арганда-дель-Рей (автономное сообщество Мадрид). 

Согласно последним данным, пострадали 15 человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.

В настоящее время о погибших не сообщается. После взрыва возник сильный пожар. Огромный столб черного дыма виден за много километров от эпицентра пожара.

 

#мадрид
Олеся Волкова
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