Появилось видео взрыва на химпредприятии под Мадридом
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Мадрид, 4 мая. Не менее 15 человек получили травмы в результате мощного взрыва и последовавшего за ним пожара в здании химической компании недалеко от столицы Испании.
Как сообщает El Mundo Al Segundo, предприятие Requimsa находится в промышленной зоне муниципалитета Арганда-дель-Рей (автономное сообщество Мадрид).
Согласно последним данным, пострадали 15 человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.
В настоящее время о погибших не сообщается. После взрыва возник сильный пожар. Огромный столб черного дыма виден за много километров от эпицентра пожара.
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