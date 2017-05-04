ЛНР: Киев оставил без воды Стаханов, Кировск и Брянку

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Луганск, 4 мая. Подача воды на территорию Луганской народной республики с Западной фильтровальной станции сокращена на 85%. При этом украинская сторона пошла на такие меры без предупреждения и без объяснения причин. В результате жители Стаханова, Кировска и Брянки могут вообще остаться без воды. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе предприятия «Лугансквода».

«4 мая в два часа ночи украинская сторона в очередной раз, и как обычно, без уведомления, на 85% сократила поставку воды с Западной фильтровальной станции на территорию республики», — говорится в сообщении.

Резкое сокращение подачи воды произошло одновременно с остановкой ГУП ЛНР «Лугансквода» на профилактические работы, что еще больше осложнило ситуацию. Сейчас республика пытается решить возникшую проблему путем изменения режимов водоотдачи.