Ученые: российская вакцина побеждает герпес

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Разработанная российскими учеными вакцина побеждает вирус герпеса в 86 случаев из 100. Подробности в материале корреспондента Федерального агентства новостей.

В последнее время в Интернете появились сообщения о неэффективности вакцины против герпеса. Прояснить ситуацию мы попросили главного консультанта Центра по лечению дисбиозов, аллергий и иммунодефицитных состояний Татьяну Хорошеву.

«Раньше в РФ существовали две вакцины против герпеса: «Герповакс» выпускал петербургский производитель, «Витагерпавак» — московский. Первая была сделана на клетках куриных фибробластов, «Витагерпавак» — на клетках Vero (B). В настоящее время производится только одна вакцина — московская. На сегодняшний день «Витагерповак» — единственная в мире вакцина на прививаемых культурах, на клетках Vero (B), разрешенная Всемирной организацией здравоохранения и одобренная мировой практикой. Даже в самых тяжелых случаях поражения герпесом ее эффективность составляет не менее 86%», — сообщила Татьяна Хорошева.

Как пояснила эксперт, препарат представляет собой лиофилизат для приготовления раствора для внутрикожного введения. Он содержит специфические инактивированные антигены вируса простого герпеса I и II типа. Когда человеку вводят такую вакцину, у него вырабатывается противовирусный иммунитет и повышается общий иммунитет.

Однако сразу можно вакцинировать только пациентов с легкими формами заболевания (это когда рецидивы возникают реже, чем один раз в шесть месяцев). При тяжелых формах герпетических инфекций сначала назначается общеукрепляющее лечение в течение одного месяца и только после этого производится вакцинация. И если этого не делать, то вакцина окажется менее неэффективной.

«Вакцинировать человека с глубоким иммунодефицитом нельзя. Таким пациентам в обязательном порядке назначается лечение пробиотиками нормофлоры человека, потому что именно нормофлора синтезирует иммунитет. После месячного курса общеукрепляющих препаратов мы вакцинируем пациента четыре раза на протяжении полутора-двух лет. В 86 случаях из 100 герпес удается победить, но и у остальных 14% пациентов состояние заметно улучшается — рецидивы возникают реже, становятся короче по времени и переносятся легче», — сказала Татьяна Хорошева.

При этом эксперт подчеркнула, что в ее врачебной практике неоднократно были случаи, когда она назначала пациентам пробиотики и общеукрепляющие средства, и герпес исчезал, до вакцинации дело даже не доходило.