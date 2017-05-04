Контрразведка ФРГ не знает, удастся ли «кремлевским хакерам» повлиять на выборы

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Потсдам, 4 мая. Как заявил президент германской Федеральной службы защиты конституции Ханс-Георг Маасен — являющийся, по факту, главой германской контрразведки — до сих пор неизвестно, удалось ли предполагаемым «российским хакерам» добыть какие-либо сведения, которые могут оказать влияние на предстоящие выборы. По словам Маасена, в ходе кибератаки на бундестаг в мае 2015 года было похищено «значительное количество данных», однако какие именно, германская контрразведка не знает, или не хочет сообщать.

«Наши коллеги из России пытаются получить сведения, которые могут быть использованы для дезинформации или операций влияния, — заявил Маасен на конференции по безопасности в Потсдаме, — Сделают они это, или нет — это политическое решение… которое, как я полагаю, будет приниматься в Кремле».

По словам Маасена, в ходе кибератаки на бундестаг целью хакеров были данные, касающиеся партии канцлера Ангелы Меркель «Христианско-демократический союз» и других партий. При этом Маасен, непонятно, удалось ли хакерам получить важные сведения.

Напомним, выборы в Германии состоятся в сентябре. Ангела Меркель уже в четвертый раз будет выдвинута «Христианско-демократическим союзом» на пост канцлера. Тема «кремлевских хакеров» стала муссироваться в Германии почти за два года до выборов.