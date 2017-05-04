Ученые назвали главные способы повышения мозговой активности

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Бостон, 4 мая. Американские специалисты из Массачусетского института выяснили, что ухудшение памяти может прогрессировать в возрасте 35 лет. Эксперты из США создали специальную методику, благодаря которой можно повысить активность мозговой деятельности.

По словам ученых, основным методом развития памяти является постоянная физическая активность, поскольку при занятии спортом усиливается приток крови к головному мозгу и работа активизируется.

Сообщается, что люди, которые любят проводить время на воздухе и предпочитают активные прогулки, более творческие. Отмечается, что депрессии и стрессовые моменты также развивают процессы, которые заставляют клетки мозга работать оперативнее.

Поэтому ученые пришли к выводу, что для активной работы мозга нужно уделять время сну, здоровому питанию и, конечно, спорту.