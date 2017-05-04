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Политика
Захарова разъяснила, какие заявления Киева по Крыму не поддержал суд ООН

Захарова разъяснила, какие заявления Киева по Крыму не поддержал суд ООН

14:58  4 Мая 2017
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Суд ООН не поддержал заявления Украины по поводу «захвата» Крыма — Захарова

Севастополь, 4 мая. Международный суд ООН, который рассматривал иск Украины против РФ, не поддержал заявления Киева о «вооруженном захвате Крыма» российской стороной. Об этом заявила сегодня в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Международный суд занял принципиальную позицию и не поддержал многочисленные заявления украинской стороны о якобы имеющей место агрессии и оккупации Крыма как не относящиеся к сути разбирательства, — сообщила Мария Захарова. — В частности, в тексте решения суда нет ни слова о репрессиях и гонениях со стороны РФ в отношении проживающих в Крыму крымских татар и украинцев, как и о требовании отменить запрет меджлиса крымско-татарского народа».

Суд ООН не поддержал заявления Украины по поводу «захвата» Крыма — Захарова

Кроме того, суд ООН не поддержал требования о временных мерах в отношении России, которая, якобы нарушает конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, оказывая поддержку народным республикам Донбасса.

Суд ООН не поддержал заявления Украины по поводу «захвата» Крыма — Захарова

Текст решения суда в настоящий момент продолжают изучать компетентные российские ведомства и учреждения, отметила пресс-секретарь МИД РФ. С течением времени они сформулируют окончательную оценку в отношении решения суда ООН.

#захарова
Валентин Меликов
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