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Лондон, 4 мая. Премьер Великобритании Тереза Мэй поблагодарила принца Филиппа, заявившего, что он прекращает общественную деятельность. Данное сообщение распространил в четверг Букингемский дворец.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отреагировала на новость о том, что супруг королевы Елизаветы II отходит от активной общественной деятельности. Политик выразила принцу Филиппу свою искреннюю благодарность, а также пожелала ему успехов, информирует Press Association.

Начиная с осени, герцог Эдинбургский, которому в июне исполнится 96 лет, не будет принимать участие в общественной жизни, лишь изредка будет появляться на некоторых мероприятиях.

Ранее сообщалось об экстренном совещании в Букингемском дворце. Пошли слухи, что это было связано с плохим самочувствием королевы и ее супруга, однако Букингемский дворец данные слухи опроверг.