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Политика
Лавров и Тиллерсон обсудят поиск развязок крупных международных проблем — МИД РФ

Лавров и Тиллерсон обсудят поиск развязок крупных международных проблем — МИД РФ

14:56  4 Мая 2017
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в МИД РФ раскрыли повестку встречи Лаврова и Тиллерсона

Севастополь, 4 мая. Грядущая встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и госсекретаря Соединенных Штатов Америки Рекса Тиллерсона позволит реализовать инициативы в сфере урегулирования международных проблем. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Она позволит реализовать те поручения, которые были даны президентами двух стран относительно поиска точек соприкосновения и поиска развязок крупных международных проблем», — подчеркнула дипломат.

Ранее стало известно о том, что президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп провели телефонные переговоры.

#захарова
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