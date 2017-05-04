Лавров и Тиллерсон обсудят поиск развязок крупных международных проблем — МИД РФ

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Севастополь, 4 мая. Грядущая встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и госсекретаря Соединенных Штатов Америки Рекса Тиллерсона позволит реализовать инициативы в сфере урегулирования международных проблем. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Она позволит реализовать те поручения, которые были даны президентами двух стран относительно поиска точек соприкосновения и поиска развязок крупных международных проблем», — подчеркнула дипломат.

Ранее стало известно о том, что президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп провели телефонные переговоры.