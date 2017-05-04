Тени Овального кабинета: кто в действительности принимает решения в Белом доме

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Уже прошло более трех месяцев после вступления представителя республиканской партии Дональда Трампа в должность президента Соединенных Штатов. Бывший шоумен и девелопер, который не имел опыта работы в политике, за первые 30 дней своего правления подписал более 20 указов, что является абсолютным рекордом в истории США, а также сделал огромное количество противоречивых заявлений и внешнеполитических ходов, которые полностью не соответствовали предвыборным обещаниям. Все вышеуказанные факты подогревают интерес к тем личностям и группам людей, которые так или иначе оказывают влияние на главу Белого дома.

Кто стоит за переформатированием Дональда Трампа из шоумена в политика? На этот вопрос Федерального агентства новостей ответил политический эксперт фонда «Народная дипломатия» и представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.

«Неожиданность избрания Дональда Трампа президентом, его резко отличающиеся и от демократического, и от республиканского истеблишмента взгляды неизбежно порождают вопросы о механизме принятия решений американским руководством. Развитые институты власти и гражданского общества, финансово-промышленные и силовые лобби в стране заставляют считаться с собой любого главу государства, который при слишком независимом поведении рискует получить импичмент. Поэтому окружение Трампа, которое можно считать сформировавшимся, серьезно влияет на его политику», — пояснил эксперт.

Аналитик отметил, что вторым лицом во власти является вице-президент Майкл Пенс. Он как представитель верхушки республиканской партии стал главным лоббистом ее идей и кадровых назначений в ее интересах. Трампу же он оказал большую помощь при необходимой президенту коммуникации с Республиканской партией партией в ходе назначений администрации. Соратники Пенса заняли с его помощью ключевые посты в силовых структурах: Джеймс Мэттис стал министром обороны, а Майк Помпео — директором ЦРУ. Кроме того, вице-президент повлиял и на назначение руководителем внешней политики США Рекса Тиллерсона, поэтому именно Пенс может рассматриваться в качестве главного соратника Трампа и по статусу, и по влиянию.

«Большое влияние на американскую власть традиционно оказывает бизнес. В случае с Трампом и его администрацией ключевыми являются давно связанные с республиканцами братья Кох (компания Koch Industries), представители военно-промышленного комплекса (корпорации Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman и другие), представленные не только в Сенате и Конгрессе, но и в Пентагоне, спецслужбах и Совете национальной безопасности. Кроме того, сюда можно отнести энергетических гигантов ExxonMobil и Chevron, и даже традиционно тяготеющих к демократам высокотехнологичные компании Кремниевой долины, представленные в окружении Трампа миллиардером Питером Тилем», — добавил эксперт.

По мнению Сергея Простакова, различные гипотезы о наличии рядом с американским президентом «серых кардиналов» распространились на волне интереса к неожиданной фигуре Трампа. К ним относили и его родственников (дочь Иванку и зятя Джареда Кушнера), и идеологов избирательной кампании (редактора Breitbart, фактического лидера движения alt-right Стивена Бэннона). Однако, как показывает практика, их влияние преувеличено. Заслуживает определенного внимания концепция «Глубинного государства» (Deep State).

«Сторонники Трампа (например, тот же Бэннон) подозревают наличие пула чиновников, бизнесменов и силовиков, манипулирующих политикой государства через свою долю власти, а также с помощью утечек в СМИ. Но главным по итогам первых месяцев правления Трампа остается влияние республиканского истеблишмента и традиционно связанных с ним групп (связанного с ними бизнеса, ВПК, силовиков, общественных и религиозных движений, Израиля)», — резюмировал эксперт.