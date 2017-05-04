Похожий на бомбу предмет обнаружен на территории овощебазы в Екатеринбурге

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Екатеринбург, 4 мая. Похожий на самодельное взрывное устройство предмет был обнаружен в четверг в Екатеринбурге. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Механизм находился в автомобиле, припаркованном на территории овощебазы на Завокзальной улице. Сейчас предмет направлен на экспертизу, чтобы определить является ли он СВУ. Напомним, что меры антитеррористической безопасности по всей стране были усилены после теракта, который произошел 3 апреля в Петербурге.