Красный Крест доставил в ДНР и ЛНР 236 тонн гуманитарной помощи

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Киев, 4 мая. Международный комитет Красного Креста направил на территорию Донецкой и Луганской народных республик 13 грузовиков с гуманитарной помощью. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Через контрольно-пропускной пункт «Новотроицкое» на неконтролируемую территорию последовали 13 грузовых автомобилей Международного Комитета Красного Креста», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, грузовики МККК доставили жителям ДНР и ЛНР продуктовые наборы, строительные материалы, а также медикаменты общим весом 236 тонн.