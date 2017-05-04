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Новороссия
Красный Крест доставил в ДНР и ЛНР 236 тонн гуманитарной помощи

Красный Крест доставил в ДНР и ЛНР 236 тонн гуманитарной помощи

14:31  4 Мая 2017
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Красный Крест доставил в ДНР и ЛНР 236 тонн гуманитарной помощи

Киев, 4 мая. Международный комитет Красного Креста направил на территорию Донецкой и Луганской народных республик 13 грузовиков с гуманитарной помощью. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Через контрольно-пропускной пункт «Новотроицкое» на неконтролируемую территорию последовали 13 грузовых автомобилей Международного Комитета Красного Креста», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, грузовики МККК доставили жителям ДНР и ЛНР продуктовые наборы, строительные материалы, а также медикаменты общим весом 236 тонн.

Алексей Громов
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