Пусть Россия защищает свой рынок томатов: Анкара объявила о снятии торговых барьеров

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Анкара, 4 мая. Глава Минэкономики Турции Нихат Зейбекчи заявил, что по итогам переговоров президентов РФ и Турции — Владимира Путина и Реджепа Эрдогана почти все торговые ограничения удалось снять.

Российско-турецкие переговоры, прошедшие в Сочи на уровне глав государств, помогли снять практически все ограничения в сфере торговли. Об этом заявил глава Минэкономики Турции Нихат Зейбекчи, отметив, что экономические отношения вернулись к уровню 2015 года. «В шести сферах полностью убраны барьеры. Почти все вопросы решены. Осталось только ограничение по импорту наших помидоров, но в России утверждают, что они могут их производить сами»,— сказал турецкий министр.

Он пояснил — Турция не против того, что Россия защищает своего производителя. Зейбекчи добавил, что лидеры двух стран поставили целью довести товарооборот с 20 до 100 миллиардов долларов. «Мы с Россией не конкуренты, мы друг друга дополняем», — резюмировал представитель экономического ведомства Турции.​