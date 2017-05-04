«Хезболла» и САА взяли под полный контроль город Сибна в провинции Дамаск

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Сибна, 4 мая. Боевики «Джебхат ан-Нусры» покинули город Сибна, оставив после себя запустение и разруху.

Властям Дамаска удалось достигнуть договоренности с террористами о выводе боевиков из города, находящегося на западе провинции Дамаск. Более сотни джихадистов террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) покинули населенный пункт в направлении города Аль-Рахиба, находящегося в районе Восточная Гута.

Боевики оставили после себя опустошенный город без единого жителя. На улицах остались ящики из-под продуктов, разбросанные лекарства, полуразобранные машины. Военные обнаружили множество подземных ходов, которые использовались в качестве убежищ и складов.