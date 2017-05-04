Продажи автомобилей Mitsubishi в России за апрель выросли на 9%

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Москва, 4 мая. В апреле этого года компания Mitsubishi продала в России 1270 автомобилей, что на 9% больше, чем за четвертый месяц прошлого года. Однако это не помогло производителю улучшить результаты в целом. Всего с начала текущего года было реализовано 5523 машин, а это на 11% меньше, чем было год назад. Такие данные предоставила СМИ пресс-служба «ММС Рус».

Самым популярным на российском рынке среди всех моделей Mitsubishi стал кроссовер Outlander. Его в апреле купили 1053 человека. Президент и главный исполнительный директор «ММС Рус» Наоя Накамура считает, что такие показатели обусловлены большим выбором комплектаций этой модели.