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Новости Сирии
Сирия сегодня: ИГ гонят от Пальмиры, расследование в Идлибе «заматывают», бои под Дамаском

Сирия сегодня: ИГ гонят от Пальмиры, расследование в Идлибе «заматывают», бои под Дамаском

15:27  4 Мая 2017
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Сирия сегодня: САА отгоняет ИГ от Пальмиры, возвращение украденных артефактов, бои под Дамаском

Сирия, 4 мая. Войска Башара Асада вытесняют боевиков ИГИЛ* из провинции Хомс, в Сирию вернулись не менее 89 украденных артефактов, глава МИД России Сергей Лавров рассказал, как Запад «заматывает» расследование по Идлибу. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Продвижение САА в Хомсе

Сирийские правительственные войска возобновили наступление к северу от Пальмиры этим утром, нацелившись на район к востоку от гор Аль-Шумрий, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

Согласно данным Национальных сил самообороны, военные Сирийской арабской армии (САА) на восток к газовым месторождениям, где находятся боевики «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ). Если военные вернут контроль над горами Аль-Шаер, расположенными близ месторождения, они смогут продолжить продвижение в направлении позиций ИГИЛ в восточной части провинции Хама, к которым около двух лет не могли подобраться военные.

Сирия сегодня: САА отгоняет ИГ от Пальмиры, возвращение украденных артефактов, бои под Дамаском

Возвращение ценностей

По меньшей мере 89 сирийских артефактов, которые были похищены из Сирии, возвращены на родную землю, сообщил директор департамента музеев и древностей. Известно, что украденные артефакты продавались на «черном рынке» в нескольких странах Европы, прежде чем они были конфискованы европейскими властями.

Бои в провинции Дамаск

Накануне боевики коалиции «Хайат Тахрир аш-Шам» (состоит преимущественно из боевиков запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра») атаковали позиции дружественной сирийскому правительству палестинской военной группировки в районе лагеря «Ярмук» на юге Дамаска, сообщает Al-Masdar. Опираясь на артиллерию сирийской армии, палестинским союзникам из «Фатх аль-Интифада» удалось сорвать нападение радикалов на свои позиции, расположенные на 30-й улице.

Сирия сегодня: САА отгоняет ИГ от Пальмиры, возвращение украденных артефактов, бои под Дамаском

Отмечается, что нападение повстанцев в лагере «Ярмук» произошло через неделю после начала переговоров относительно возможной сдачи этого района сирийскому правительству. Большая часть лагеря находится под контролем ИГИЛ.

Наступление боевиков в провинции Хама

Утром боевики из коалиции «Хайат Тахрир аш-Шам» предприняли неожиданное наступление в районе Вади-эд-Адиба в северной части Хамы, сообщает агентство Al-Masdar со ссылкой на ополченцев из Национальных силы обороны. Боевики «Хайат Тахрир аш-Шам» и их союзники из радикальных исламистских группировок попытались вернуть утраченную несколько недель назад территорию в северной части Хамы. По данным источника из ополчения, наступление не только не принесло радикалам новых завоеваний, но и лишило живой силы — многие боевики были уничтожены.

По словам военного источника в провинции, боевики прекратили наступление вскоре после начала нападения на район Вади-эль-Адиб. Это было связано с тем, что они перенесли большие потери в первые минуты нападения.

Лавров о Западе и Хан-Шейхуне

Глава российского МИД Сергей Лавров считает, что некоторые страны Запада пытаются «замотать» расследование инцидента в населенном пункте Хан-Шейхун, расположенном в провинции Идлиб. Лавров напомнил, что была выражена общая обеспокоенность событиями, связанными с химическим оружием, которые произошли в Хан-Шейхуне 4 апреля текущего года. Глава министерства иностранных дел РФ напомнил, что Москва настаивает на тщательном и транспарентном расследовании, которое на данные момент пытаются «замотать».

Сирия сегодня: САА отгоняет ИГ от Пальмиры, возвращение украденных артефактов, бои под Дамаском

* Организация запрещена на территории РФ.

#лавров #асад
Алексей Громов
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