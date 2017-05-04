Сирия сегодня: ИГ гонят от Пальмиры, расследование в Идлибе «заматывают», бои под Дамаском

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Сирия, 4 мая. Войска Башара Асада вытесняют боевиков ИГИЛ* из провинции Хомс, в Сирию вернулись не менее 89 украденных артефактов, глава МИД России Сергей Лавров рассказал, как Запад «заматывает» расследование по Идлибу. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Продвижение САА в Хомсе

Сирийские правительственные войска возобновили наступление к северу от Пальмиры этим утром, нацелившись на район к востоку от гор Аль-Шумрий, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

Согласно данным Национальных сил самообороны, военные Сирийской арабской армии (САА) на восток к газовым месторождениям, где находятся боевики «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ). Если военные вернут контроль над горами Аль-Шаер, расположенными близ месторождения, они смогут продолжить продвижение в направлении позиций ИГИЛ в восточной части провинции Хама, к которым около двух лет не могли подобраться военные.

Возвращение ценностей

По меньшей мере 89 сирийских артефактов, которые были похищены из Сирии, возвращены на родную землю, сообщил директор департамента музеев и древностей. Известно, что украденные артефакты продавались на «черном рынке» в нескольких странах Европы, прежде чем они были конфискованы европейскими властями.

Бои в провинции Дамаск

Накануне боевики коалиции «Хайат Тахрир аш-Шам» (состоит преимущественно из боевиков запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра») атаковали позиции дружественной сирийскому правительству палестинской военной группировки в районе лагеря «Ярмук» на юге Дамаска, сообщает Al-Masdar. Опираясь на артиллерию сирийской армии, палестинским союзникам из «Фатх аль-Интифада» удалось сорвать нападение радикалов на свои позиции, расположенные на 30-й улице.

Отмечается, что нападение повстанцев в лагере «Ярмук» произошло через неделю после начала переговоров относительно возможной сдачи этого района сирийскому правительству. Большая часть лагеря находится под контролем ИГИЛ.

Наступление боевиков в провинции Хама

Утром боевики из коалиции «Хайат Тахрир аш-Шам» предприняли неожиданное наступление в районе Вади-эд-Адиба в северной части Хамы, сообщает агентство Al-Masdar со ссылкой на ополченцев из Национальных силы обороны. Боевики «Хайат Тахрир аш-Шам» и их союзники из радикальных исламистских группировок попытались вернуть утраченную несколько недель назад территорию в северной части Хамы. По данным источника из ополчения, наступление не только не принесло радикалам новых завоеваний, но и лишило живой силы — многие боевики были уничтожены.

По словам военного источника в провинции, боевики прекратили наступление вскоре после начала нападения на район Вади-эль-Адиб. Это было связано с тем, что они перенесли большие потери в первые минуты нападения.

Лавров о Западе и Хан-Шейхуне

Глава российского МИД Сергей Лавров считает, что некоторые страны Запада пытаются «замотать» расследование инцидента в населенном пункте Хан-Шейхун, расположенном в провинции Идлиб. Лавров напомнил, что была выражена общая обеспокоенность событиями, связанными с химическим оружием, которые произошли в Хан-Шейхуне 4 апреля текущего года. Глава министерства иностранных дел РФ напомнил, что Москва настаивает на тщательном и транспарентном расследовании, которое на данные момент пытаются «замотать».

* Организация запрещена на территории РФ.