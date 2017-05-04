Рабочая группа для определения зон деэскалации в Сирии будет создана за пять дней

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Астана, 4 мая. В течение пяти дней после подписания меморандума о создании на территории Сирии так называемых зон снижения напряженности будет создана рабочая группа, которая будет заниматься вопросам осуществления деэскалации — в частности, определением границ зон напряженности и решением технических вопросов, связанных с выполнением меморандума.

«Гаранты в течение пяти дней после подписания меморандума создадут рабочую группу на уровне уполномоченных представителей для определения границ разоружения, районов напряженности и районов безопасности, а также для решения технических вопросов, связанных с выполнением меморандума», — приводит РИА Новости выдержку из текста итогового заявления.

Напомним, ранее источники заявили, что установления зон деэскалации в Сирии потребует около двух недель.