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Новости Сирии
Рабочая группа для определения зон деэскалации в Сирии будет создана за пять дней

Рабочая группа для определения зон деэскалации в Сирии будет создана за пять дней

14:33  4 Мая 2017
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Рабочая группа для определения зон деэскалации в Сирии будет создана за пять дней

Астана, 4 мая. В течение пяти дней после подписания меморандума о создании на территории Сирии так называемых зон снижения напряженности будет создана рабочая группа, которая будет заниматься вопросам осуществления деэскалации — в частности, определением границ зон напряженности и решением технических вопросов, связанных с выполнением меморандума.

Рабочая группа для определения зон деэскалации в Сирии будет создана за пять дней

«Гаранты в течение пяти дней после подписания меморандума создадут рабочую группу на уровне уполномоченных представителей для определения границ разоружения, районов напряженности и районов безопасности, а также для решения технических вопросов, связанных с выполнением меморандума», — приводит РИА Новости выдержку из текста итогового заявления.

Напомним, ранее источники заявили, что установления зон деэскалации в Сирии потребует около двух недель.

Валентин Меликов
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