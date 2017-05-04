В закладки

Скопировать

Санкт-Петербург, 4 мая. Для зрителей матча «Зенит» — «Терек» на «Санкт-Петербург Арене» организуют движение 120 бесплатных автобусов по шести маршрутам. Об этом сообщается на сайте ГУП «Пассажиравтотранс».

Для доставки фанатов к стадиону на Крестовском острове задействуют четыре маршрута. С 16:00 болельщики смогут доехать на автобусах до автостанции «Крестовский остров» от Московского вокзала, а также станций метро «Петроградская» и «Выборгская». Кроме того, движение автобусов пустят от станции метро «Чкаловская» до Морского проспекта.

В Северной столице также впервые протестируют маршруты от аэропорта. С 15:00 автобусы будут развозить болельщиков от «Пулково» до площади Восстания и перекрестка Северной дороги и пр. Рюхина. После завершения матча зрители снова смогут воспользоваться бесплатными автобусами, передает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».