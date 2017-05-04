Снос московских хрущевок активно обсуждают в Сети

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Москва, 4 мая. В социальных сетях появились паблики «За снос хрущевок».

В соцсетях появились паблики, участники которых возмущены, что их дома не попали в список зданий под снос. Администратором одного из таких сообществ оказался Кирилл Юркевич — член молодежной палаты Мосгордумы.

Некоторые с недоверием отнеслись к молодому человеку, который жалуется на жилплощадь. В его аккаунтах в соцсети красуются дорогие автомобили с красивыми номерами. В то же время, сообщают источники, снимки ужасных интерьеров из сообщества — достоверны. За коллегу вступился другой активист — член молодежной палаты Нагорного района Москвы Давид Лесс.

«Все, кто находится в нашем паблике, являются жителями пятиэтажных домов, — цитирует его «Ридус». — Помимо этого, да, у человека может быть и дача, может быть и машина хорошая. Это не отменяет того факта, что мы проживаем в этих домах. Почему он не купит себе квартиру, раз купил машину? Во-первых, никто никому ничего не должен, никто никого ни к чему не призывает и не обязывает, — это первый момент. Второй момент — вы же прекрасно понимаете, что автомобиль никакого отношения к квартире не имеет. О чем тут можно рассуждать?»

Ранее власти Москвы разрешили провести митинг против реновации «хрущевок».