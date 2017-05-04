Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Ученые объяснили, почему мужчины зациклены на сексе

Ученые объяснили, почему мужчины зациклены на сексе

14:14  4 Мая 2017
167

Ученые объяснили, почему мужчины зациклены на сексе

Вашингтон, 4 мая.  Психологи выяснили, почему мужчины столько внимания уделяют сексу в отношениях. Все дело в том, что мальчиков  с детства учат скрывать свои чувства, проявлять сдержанность в отношении с женщинами, поскольку эмоциональность считается сугубо женской чертой. Поэтому в будущем мужчины больше внимания уделяют сексу, чем выстраиванию отношений.

Второй момент, который имеет большую значимость для сильного пола — это материальное состояние. Осознание собственной способности прокормить жену и детей является мощным движущим фактором для создания семьи, пишет «ПолитЭксперт».

Геннадий Плющев
Комментарии
Новости партнеров