Ученые объяснили, почему мужчины зациклены на сексе

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Вашингтон, 4 мая. Психологи выяснили, почему мужчины столько внимания уделяют сексу в отношениях. Все дело в том, что мальчиков с детства учат скрывать свои чувства, проявлять сдержанность в отношении с женщинами, поскольку эмоциональность считается сугубо женской чертой. Поэтому в будущем мужчины больше внимания уделяют сексу, чем выстраиванию отношений.

Второй момент, который имеет большую значимость для сильного пола — это материальное состояние. Осознание собственной способности прокормить жену и детей является мощным движущим фактором для создания семьи, пишет «ПолитЭксперт».