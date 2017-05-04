Путин: Губернаторы, сорвавшие расселение аварийного жилья, должны объясниться с людьми

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Москва, 4 мая. Региональные власти должны взять на себя ответственность за несоблюдение сроков переселения людей из аварийного жилья, заявил российский президент Владимир Путин.

Губернаторы и руководители российских регионов должны нести персональную ответственность за несоблюдение сроков переселения жителей аварийного жилья. Такое мнение сегодня выразил глава государства Владимир Путин в ходе заседания Госсовета и Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития РФ.

«Обращаюсь к губернаторам, руководителям регионов, которые в сроки явно не укладываются, причем по известным причинам, о которых мы не раз говорили, в том числе из-за очевидных управленческих промахов, прошу взять на себя персональную ответственность, уважаемые коллеги, за ситуацию». По мнению президента, региональные власти должны лично объяснить жителям аварийных домов, когда они будут переселены в новое жилье.​