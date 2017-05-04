Захарова пресекла спекуляции Запада об отсутствии у населения Сирии доступа к гумпомощи

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Москва, 4 мая. Спекуляции относительно якобы отсутствия доступа населения Сирии к медицинской помощи вызывает озабоченность в Москве. Об этом в ходе брифинга в четверг сообщила официальный представитель министерства внутренних дел России Мария Захарова.

По ее словам, особую тревогу вызывают сообщения о том, что якобы «террористы забирают из аптек и медицинских учреждений лекарства и пересылают их на базы джихадистов».

«Силы, пытающиеся политизировать вопросы оказания гуманитарной помощи, продолжают спекулировать на теме отсутствия медицинских препаратов», — подчеркнула Захарова.

Она также добавила, что вбрасываемая информация не соответствует действительности, мировое сообщество специально вводят в заблуждение.

По мнению дипломата, главная задача таких провокаций — заставить общественность поверить в то, что мирные жители якобы не имеют доступа к медицинской помощи.