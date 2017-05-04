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Россия
Путин предложил поощрять регионы, которые в срок переселяют жителей из аварийных домов

Путин предложил поощрять регионы, которые в срок переселяют жителей из аварийных домов

14:52  4 Мая 2017
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Путин предложил поощрять регионы, которые в срок переселяют жителей из аварийных домов

Москва, 4 мая. Властям страны необходимо подумать о поощрении регионов, которые в срок переселяют россиян из аварийного жилья. Об этом в четверг заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

По словам главы государства, до 1 сентября 2017 года новые квартиры нужно предоставить 700 тысячам жителей РФ.

«На 1 апреля 2017 года расселено 8,13 миллиона квадратных метров, на которых проживает 520 тысяч человек — это 73 с небольшим процента от планового показателя», — подчеркнул Путин.

Напомним, ранее стало известно о том, что власти Москвы опубликовали предварительный список зданий, которые будут снесены.

#путин
Алексей Громов
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