Глава портала «Авиатор» Мартиросян рассказал о преимуществах российского самолета МС-21

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Первый летный экземпляр новейшего российского среднемагистрального самолета МС-21 (полное название «Магистральный самолет XXI века») покинул цех окончательной сборки на иркутском авиационном заводе «Иркут», чтобы перейти в руки экипажа, который начнет финальный этап подготовки машины к первому испытательному полету.

Как сообщают источники, в небо самолет поднимется уже в конце 2018 — начале 2019 года. Основным заказчиком МС-21 должен стать крупнейший российский авиаперевозчик — «Аэрофлот», который уже заказал 50 машин. А всего в портфеле корпорации «Иркут» уже 175 заказов на МС-21, и на все предзаказы получены авансы, сообщают «Известия».

Подробнее о том, что собой представляет «Магистральный самолет XXI века», и почему МС-21 так восхитил премьер-министра Дмитрия Медведева, читайте в материале Федерального агентства новостей.

А вот насчет амбиций создателей, что новый отечественный среднемагистральный самолет потеснит из российского неба знаменитые Boeing 737 и Airbus A320, у экспертов есть некоторые сомнения, хотя никто из специалистов не отрицает, что МС-21 — проект прорывной и остро необходимый отечественной авиации.

Как отметил в комментарии «Известиям» главный редактор делового авиационного портала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Синицкий, тот факт, что МС-21 покинул сборочный цех и, фактически, готов к предполетным испытаниям, событие и радостное, и важное. «Уже можно не сомневаться, что первый полет состоится», — отметил он.

Но будет ли самолет соответствовать расчетным характеристикам, смогут показать только предстоящие летные испытания, отметил Синицкий.

Предостерег от преждевременного шапкозакидательства по поводу конкуренции МС-21 с Boeing и Airbus и руководитель портала Aviator.Ru Сергей Мартиросян.

«Вытеснит ли МС-21 Boeing и Airbus? — Время покажет, — отметил Сергей Мартиросян в комментарии Федеральному агентству новостей. — Потому что новому самолету нужно время для того, чтобы войти в серию. А пока это только первый летный экземпляр. Когда состоится первый полет? Насколько я знаю, вице-премьер Дмитрий Рогозин сказал, что это будет в конце весны, так что, думаю, это произойдет не позднее первого дня лета. Так что с этим все нормально».

По мнению эксперта, без сомнения, новый среднемагистральный самолет России очень нужен, и для этого есть объективные причины.

«Что касается вопроса, нужен ли России такой самолет, как МС-21, — да, он нужен, — отметил руководитель портала Aviator.Ru. — Потому что, если Sukhoi Superjet 100 заменяет воздушные суда класса Як-40, Як-42 по количеству пассажирских кресел, то МС-21 будет заменять воздушные суда класса Ту-134 и Ту-154 — с компоновкой до 148 посадочных мест».

По словам Мартиросяна, новый МС-21 мог бы стать хорошей заменой некогда самому массовому советскому реактивному пассажирскому самолету Ту-154, который до конца 2000-х годов оставался одним из основных отечественных авиалайнеров на маршрутах средней дальности.

«Ту-154 был хорошим самолетом, и он до сих пор остается в парках некоторых отечественных авиакомпаний, — отметил собеседник ФАН. — Но двигатель и экономическая рассчетность Ту-154 были не очень хорошие — расход топлива у этих самолетов уже не соответствует требованиям современной экономики. А значит, новому среднемагистральному самолету нужен современный двигатель, нужен современный планер — более комфортный, более качественный. Именно поэтому приход МС-21 на российский и зарубежный рынок очень востребован».

Так что новый отечественный самолет обязательно заинтересует в первую очередь российские авиакомпании, поскольку это очень перспективная модель, а вот кому и как МС-21 сможет составить конкуренцию, говорить пока рано, подчеркнул эксперт.

«Соответственно, категорически утверждать, что новый МС-21 вытеснит Airbus и Boeing, думаю, пока не стоит. Без сомнения, самолетом МС-21 будут интересоваться, его будут покупать. Но говорить, что российский авиапарк будут полностью формироваться только на базе одного МС-21, думаю, пока рано», — отметил Сергей Мартиросян.

Для справки. Российский «Магистральный самолет XXI века» (МС-21) предназначен для перевозки пассажиров, багажа и грузов на внутренних и международных авиалиниях. МС-21 имеет самый широкий фюзеляж в своем классе (4,06 м), что обеспечивает максимальный комфорт пассажирам и экипажу. Крыло самолета выполнено из полимерных композитных материалов (ПКМ). В перспективе МС-21 станет флагманом целой линейки самолетов такого класса, в России разрабатывается программа выпуска семейства пассажирских авиалайнеров нового поколения, среди которых будут МС-21-200 (на 130-176 посадочных мест) и МС-21-300 (на 160-211 мест).