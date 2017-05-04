Донбасс готовится к обострению: Киев перебрасывает боевую авиацию поближе к Крыму

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Киев, 4 мая. Командование ВСУ начало пробную переброску боевой авиации на военный аэродром под Мелитополем в Запорожской области. Об этом сообщает информационное агентство REGNUM.

По данным агентства, 3 мая на аэродроме под Мелитополем приземлились два фронтовых штурмовика СУ-25 украинских военно-воздушных сил, которые прибыли из Полтавской области. Отмечается, что в настоящее время командование ВСУ ищет способы задействовать боевую авиацию на южных участках фронта в Донбассе.

Именно поэтому штурмовики были направлены из Полтавской в Запорожскую область, чтобы осуществить пробную посадку и проверить аэродром на предмет развертывания там крупной военно-воздушной базы.