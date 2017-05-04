ДНР сообщила об усилении обстрелов агломерации Донецка со стороны ВСУ

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Донецк, 4 мая. Подразделения ВСУ усилили обстрелы донецкой агломерации, выпустив 728 боеприпасов по прифронтовым территориям Донецкой народной республики за минувшие сутки. По словам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, противник произвел 168 выстрелов из гранатометов, выпустил 22 танковых снаряда, 221 мину, 19 артиллерийских и 5 реактивных снарядов.

Согласно приведенным данным, ВСУ открывали огонь по поселку Крутая Балка, селам Спартак, Жабичево, Яковлевка, окраинам Ясиноватой, Докучаевску, Кировскому и петровскому районам Донецка.

На Горловском направлении украинские военные выпустили 200 боеприпасов гранатометов и 24 мины по поселкам Широкая Балка и Зайцево. Поселки Верхнеторецкое и Гольмовский подверглись обстрелам из вооружения БТР и БМП.

На юге ДНР также зафиксировано огневое воздействие с позиций ВСУ. Так, 40 мин и 27 танковых снарядов было применено в районе сел Саханка, Ленинское, Октябрь, Заиченко и Коминтерново.

Напомним, по информации оперативного командования ДНР, ВСУ 56 раз нарушили режим прекращения огня за прошедшие сутки.